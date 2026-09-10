Fourmis, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes
mardi 29 septembre 2026 · Espace des sciences - Salles d'exposition · Rennes
Informations pratiques
Fourmis 29 septembre 2026 – 7 mars 2027 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine
Payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Fin : 2027-03-07T16:45:00+01:00 – 2027-03-07T18:45:00+01:00
Mais, c’est quoi une fourmi ? Cette exposition vous présente cet insecte et ses incroyables comportements collectifs : sa fascinante organisation, l’importance de son rôle dans les écosystèmes et son pouvoir d’adaptabilité.
Le billet permet de visiter également l’exposition « Incroyable Cerveau ».
Période scolaire
Du mardi au vendredi : visite en continu de 12h à 19h
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
Vacances scolaires (uniquement en zone B)
Du mardi au vendredi : séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
* Séances de deux heures
Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie »}] Espace des sciences
Du sous-sol à la cime des arbres, les fourmis peuplent notre
environnement et sont plusieurs millions de milliards d’individus sur Terre ! vacances
Adeline Martin
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