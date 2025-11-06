Fragments – Vinka Delgado et Diego Hernando – Cie La Víspera Théâtre de la Cité internationale Paris
Fragments – Vinka Delgado et Diego Hernando – Cie La Víspera Théâtre de la Cité internationale Paris mardi 2 juin 2026.
« Je suis vaste, je contiens des multitudes »,
disait le poète Walt Whitman. Il avait raison : nous ne coïncidons jamais avec
nous-mêmes. Toujours multiples, toujours ailleurs, toujours plus grands.
Couverts de masques et innombrables – ainsi sommes-nous. Dispersés façon puzzle
; recomposés ; accrus à chaque fois de quelques fragments nouveaux. Incapables
de nous en tenir à l’Un. Toujours hasardés au-delà de nos propres frontières.
Toujours prêts à nous bouturer, nous repiquer. À bourgeonner. À pousser une branche
par-ci, une branche par-là. Chacun est un astre instable, un univers en
expansion. Dans un spectacle loufoque aux accents surréalistes, Vinka Delgado
met en scène cette permanente démultiplication. Son corps, soumis à
d’incessantes métamorphoses, devient le révélateur fascinant de cette
fragmentation sans fin, qui nous anime, nous fragilise et nous grandit.
Accent cirque : « Je suis vaste, je contiens des multitudes », disait Walt Whitman. En effet, nous ne coïncidons jamais avec nous-mêmes. Toujours multiples. Dans un spectacle loufoque, Vinka Delgado met en scène cette démultiplication sans fin, qui nous anime, nous fragilise et nous grandit.
Du mardi 02 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h00
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T20:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00;2026-06-03T20:00:00+02:00_2026-06-03T21:00:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris
https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?spec=1441&kld=2526 +33185535385 reservations@theatredelacite.com