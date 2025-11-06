Fragments – Vinka Delgado et Diego Hernando – Cie La Víspera Théâtre de la Cité internationale Paris

« Je suis vaste, je contiens des multitudes »,

disait le poète Walt Whitman. Il avait raison : nous ne coïncidons jamais avec

nous-mêmes. Toujours multiples, toujours ailleurs, toujours plus grands.

Couverts de masques et innombrables – ainsi sommes-nous. Dispersés façon puzzle

; recomposés ; accrus à chaque fois de quelques fragments nouveaux. Incapables

de nous en tenir à l’Un. Toujours hasardés au-delà de nos propres frontières.

Toujours prêts à nous bouturer, nous repiquer. À bourgeonner. À pousser une branche

par-ci, une branche par-là. Chacun est un astre instable, un univers en

expansion. Dans un spectacle loufoque aux accents surréalistes, Vinka Delgado

met en scène cette permanente démultiplication. Son corps, soumis à

d’incessantes métamorphoses, devient le révélateur fascinant de cette

fragmentation sans fin, qui nous anime, nous fragilise et nous grandit.

Du mardi 02 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?spec=1441&kld=2526 +33185535385 reservations@theatredelacite.com