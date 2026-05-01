Fragrance of Love Les 15 ans du duo Rue Notre-Dame Guingamp
Fragrance of Love Les 15 ans du duo Rue Notre-Dame Guingamp dimanche 17 mai 2026.
Guingamp
Fragrance of Love Les 15 ans du duo
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon Secours Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dans un univers musical immersif, à l’ambiance cinématographique inspiré par la Nature, l’Univers, les Légendes et l’Imaginaire, Fragrance of Love invite au rêve et à l’évasion dans la mystique Basilique Notre-Dame de Bon Secours. Véronique (chant, vocalises et thérémine) et Alan (auteur-compositeur et claviers et synthétiseurs) fêtent avec vous les 15 ans de leur duo et revisite leur discographie avec des titres issus de leur trois albums. Bénéfices intégralement reversés à la Société de Saint-Vincent de Paul .
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fragrance of Love Les 15 ans du duo Guingamp a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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