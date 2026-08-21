FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier

Informations pratiques

Frahier-et-Chatebier

FRAHIER EN FÊTE

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise Frahier en Fête , qui se tiendra sur la Place de la Mairie.

Jeux de kermesse

Exposition de matériel ancien

Marché artisanal et produits régionaux

Buvette, repas en salle et petite restauration.

Entrée gratuite. .

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 35 85

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English : FRAHIER EN FÊTE

L’événement FRAHIER EN FÊTE Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-08-21 par RONCHAMP TOURISME