FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier
dimanche 27 septembre 2026 · rue des Champs · Frahier-et-Chatebier
Informations pratiques
Frahier-et-Chatebier
FRAHIER EN FÊTE
rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise Frahier en Fête , qui se tiendra sur la Place de la Mairie.
Jeux de kermesse
Exposition de matériel ancien
Marché artisanal et produits régionaux
Buvette, repas en salle et petite restauration.
Entrée gratuite. .
rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 35 85
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English : FRAHIER EN FÊTE
L’événement FRAHIER EN FÊTE Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-08-21 par RONCHAMP TOURISME