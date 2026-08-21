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AGENDA · Frahier-et-Chatebier

FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier

dimanche 27 septembre 2026 · rue des Champs · Frahier-et-Chatebier

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue des Champs
Adresse
Salle Culturelle
Ville
70400 Frahier-et-Chatebier
Département
Haute-Saône
Tarif

Frahier-et-Chatebier

FRAHIER EN FÊTE

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise Frahier en Fête , qui se tiendra sur la Place de la Mairie.
Jeux de kermesse
Exposition de matériel ancien
Marché artisanal et produits régionaux
Buvette, repas en salle et petite restauration.

Entrée gratuite.   .

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 35 85 

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English : FRAHIER EN FÊTE

L’événement FRAHIER EN FÊTE Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-08-21 par RONCHAMP TOURISME