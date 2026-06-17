FRAHIER’STIVAL 2ème édition rue du Moulin Frahier-et-Chatebier
FRAHIER’STIVAL 2ème édition rue du Moulin Frahier-et-Chatebier vendredi 14 août 2026.
Frahier-et-Chatebier
FRAHIER’STIVAL 2ème édition
rue du Moulin Champs Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-15 03:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Frahier’stival est un festival de musique en plein air qui se déroule à Frahier-et-Chatebier, les 14 et 15 août 2025.
1 scène, 14 groupes et Dj.
Entrée à partir de 3€ .
rue du Moulin Champs Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 17 08 52
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English : FRAHIER’STIVAL 2ème édition
L’événement FRAHIER’STIVAL 2ème édition Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME