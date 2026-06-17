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FRAHIER’STIVAL 2ème édition rue du Moulin Frahier-et-Chatebier

FRAHIER’STIVAL 2ème édition rue du Moulin Frahier-et-Chatebier vendredi 14 août 2026.

Lieu : rue du Moulin

Adresse : Champs

Ville : 70400 Frahier-et-Chatebier

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frahier-et-Chatebier

FRAHIER’STIVAL 2ème édition

rue du Moulin Champs Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-15 03:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15

Frahier’stival est un festival de musique en plein air qui se déroule à Frahier-et-Chatebier, les 14 et 15 août 2025.
1 scène, 14 groupes et Dj.
Entrée à partir de 3€   .

rue du Moulin Champs Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 17 08 52 

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English : FRAHIER’STIVAL 2ème édition

L’événement FRAHIER’STIVAL 2ème édition Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME