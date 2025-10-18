Framboyán ESCC Maen Roch
jeudi 1 octobre 2026 · ESCC · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Framboyán
ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Framboyán (arbre de feu) naît de la rencontre entre le mexicain Irepan Mejia (violoniste, violoncelliste, chanteur, danseur, percussionniste), et la française Charlotte Espieussas (accordéoniste, chanteuse, percussionniste), autour de leur amour des musiques populaires et traditionnelles. Ce duo de multi-instrumentistes puise son inspiration dans les rythmiques mexicaines ou afro-latines au tamis desquels sont passées leurs multiples influences. A l’arrivée, un répertoire qui leur est propre magnifié par de géniales harmonies de voix, incandescentes comme le nom qu’ils se sont choisi .
ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Framboyán Maen Roch a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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