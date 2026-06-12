Constellations systémiques et familiales avec les chevaux Domaine de Bel-Orient Maen Roch
Constellations systémiques et familiales avec les chevaux Domaine de Bel-Orient Maen Roch samedi 18 juillet 2026.
Maen Roch
Constellations systémiques et familiales avec les chevaux
Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Et si ce qui se joue dans votre vie avait les racines plus profondes …
Les constellations systémiques et familiales avec les chevaux permettent de révéler les dynamiques invisibles de votre histoire.
Au coeur du troupeau les chevaux ressentent et mettent en mouvement ce qui demande à être vu.
Un espace puissant pour éclairer votre place libérer ce qui entrave et retrouver plus de fluidité dans votre vie.
Une rencontre authentique entre l’humain, le cheval et le vivant. .
Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 64 46 92
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English :
L’événement Constellations systémiques et familiales avec les chevaux Maen Roch a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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