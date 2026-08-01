Soirée de fin d’été Guinguette Rue Albert Camus Maen Roch
vendredi 28 août 2026 · Rue Albert Camus · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Soirée de fin d’été Guinguette
Rue Albert Camus ESCC Eugénie-Duval Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Le service Jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne et l’Association des Familles et des Jeunes de Cogl’ados vous proposent une ambiance guinguette à l’ESCC Eugénie Duval de Maen Roch.
Jeunes, familles, amis… tout le monde est invité à venir partager avec nous la dernière soirée de l’été !
Au programme
De 17h30 à 20h30 de nombreux jeux et animations pour petits et grands.
De 18h30 à 20h30 concert des groupes de l’école de musique Interval Musiques
De 19h30 à 22h30 repas convivial, exposition photos retraçant l’été, bilan de la saison et nombreuses animations.
De 20h30 à 23h00 Karaoké Live avec le Le Grand Orchestre du Mont Kulala !
Venez interpréter vos chansons préférées accompagné d’un véritable orchestre de 10 musiciens ( ️Réservation des chansons conseillée sur HelloAsso.)
A 23h00 un mini feu d’artifice viendra clôturer cette belle soirée.
Restauration sur place ou à emporter
joue de porc au cidre et pommes de terre grenaille ou jambalaya de bœuf et riz, avec dessert.
Des planches apéritives (charcuterie/fromage ou fromage) seront également proposées.
Réservation obligatoire des repas avant le dimanche 23 août afin de faciliter l’organisation de l’événement.
Ouvert à tous et accès gratuit .
Rue Albert Camus ESCC Eugénie-Duval Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 89 05 44 89
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English :
L’événement Soirée de fin d’été Guinguette Maen Roch a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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