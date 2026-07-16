Français en été, Mail 2000, Genève

Informations pratiques

Français en été 3 – 14 août Mail 2000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T09:30:00+02:00 – 2026-08-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T09:30:00+02:00 – 2026-08-14T11:30:00+02:00

Les cours ont lieux tous les matins du lundi au vendredi, du 3 au 14 août 2026, de 9h30 à 11h30, sur le Mail 2000 – route du Vélodrome 22.

Ouverts à toutes et à tous, gratuits et sans inscription.

Des animations pour les enfants sont prévues pendant les cours.

En cas de pluie, les cours seront donnés dans les salles au sous-sol de l’école de Champ Joly CE.

Pour plus d’informations : Service de l’action sociale et de la jeunesse, 5 route des Chevaliers-de-Malte, social@plan-les-ouates.ch, 022 884 69 60

D’autres communes organisent également des cours de français au parc. Vous trouverez les dates, les lieux et toutes les autres informations nécessaires sur le site : https://www.ge.ch/teaser/francais-ete/francais-ete.

Mail 2000 Mail 2000, Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« link »: « mailto:social@plan-les-ouates.ch »}, {« link »: « https://www.ge.ch/teaser/francais-ete/francais-ete »}]

Cours de français gratuits pour tous, en plein air à Plan-les-Ouates, du 3 au 14 août de 9h30 à 11h30. Ouvert à tous et sans inscription.

Commune Plan-les-Ouates