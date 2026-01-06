Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé

Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 03:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez écouter et danser sur les meilleurs musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !!!

Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd'hui

