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AGENDA · Quimperlé

Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé

vendredi 24 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 03:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez écouter et danser sur les meilleures musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !!!
Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!!   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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