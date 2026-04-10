Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé
Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé samedi 1 août 2026.
Quimperlé
Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 03:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez écouter et danser sur les meilleures musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !!!
Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui
L’événement Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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