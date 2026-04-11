Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui La Loco Quimperlé

Quimperlé

Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 03:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez écouter et danser sur les meilleures musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !!!

Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui

L’événement Francky 2000 Soirée Années 80 à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS