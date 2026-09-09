Informations pratiques

Troyes

François Martinez

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 21:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Après trois tournées mondiales, 30 ans de carrière et des millions de spectateurs (selon lui), François Martinez pensait avoir fait le tour de la magie. Il a donc pris une décision arrêter.



Sauf qu’en s’en éloignant, il a remarqué un détail troublant la magie était déjà partout.



Et il en est apparemment l’Élu…



Le hasard existe-t-il vraiment ?

Ou est-ce que tout est déjà écrit ?

Est-ce bien la réalité que l’on voit ?



Dans la lignée de ses précédents spectacles, François Martinez embarque le public, avec humour et autodérision, dans un spectacle drôle et surprenant où illusions, expériences impossibles, mentalisme et confidences se mêlent pour explorer une question simple



et si la magie n’était pas une illusion… mais une manière de voir le monde ? .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement François Martinez Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne