FRÀNCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS – LE SILEX Auxerre

FRÀNCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : FRÀNCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS [ POP ] Entre Bristol et Paris, Frànçois & The Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante et vivace, riche de nuances et de mélodies fureteuses. Parmi ses influenses, on retrouve Dominique A, mais aussi les Talking Heads ou encore Arthur Russel et Pierre Bastien. Après avoir sorti par moins de 7 albums, Frànçois rejoint le prestigieux label InFiné et annonce la venue d’un nouvel album prévu début 2025. A suivre… 1ère partie : Woody

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89