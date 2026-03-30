FrappaDog Charlemont Givet

FrappaDog

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Une vingtaine d’ateliers (de +/- 6m de long) répartis sur un parcours de 5Km. Témérité, audace, endurance, délires et rigolade seront de la partie.Départs de 9h30 à 13h30 .Venez déguisés, c’est encore plus fun !Le thème de cette année est les cow-boys et les indiens . Les inscriptions sont ouvertes ! https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=3631

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Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est

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English :

Twenty workshops (+/- 6m long) spread over a 5Km course. Departures from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. Come in costume, it’s even more fun! This year’s theme is Cowboys and Indians . Registration is now open! https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=3631

L’événement FrappaDog Givet a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme