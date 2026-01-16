Fred Nardin Quintet JASS CLUB PARIS Paris
Lauréat du Prix Django Reinhardt 2016, cofondateur de l’Amazing Keystone Big Band (Victoire de la Musique), il accompagne également de grandes figures du jazz comme Cécile McLorin Salvant, Veronica Swift ou Stefano Di Battista.
Depuis plusieurs années, Fred Nardin trace un parcours singulier, entre jazz et projets plus transversaux. Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur les scènes des Zéniths, aux côtés de Pascal Obispo, dont il assure la direction musicale et signe la réalisation et les arrangements des derniers albums.
Pour cette deuxième soirée, Fred Nardin s’entoure d’un quintet d’exception, avec Max Pinto au saxophone, Raynald Colom à la trompette, Viktor Nyberg à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie.
Max Pinto / saxophone
Raynald Colom / trompette
Fred Nardin / piano
Viktor Nyberg / contrebasse
Romain Sarron / batterie
Pianiste incontournable de la scène jazz parisienne, Fred Nardin est l’équilibre parfait entre élégance et puissance de jeu. Il présente ici son quintet !
Le vendredi 06 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 22 à 25 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
