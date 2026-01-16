Fred Nardin Trio JASS CLUB PARIS Paris

Lauréat du Prix Django Reinhardt 2016, cofondateur de l’Amazing Keystone Big Band (Victoire de la Musique), il accompagne également de grandes figures du jazz comme Cécile McLorin Salvant, Veronica Swift ou Stefano Di Battista.

Depuis plusieurs années, Fred Nardin trace un parcours singulier, entre jazz et projets plus transversaux. Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur les scènes des Zéniths, aux côtés de Pascal Obispo, dont il assure la direction musicale sur scène et signe les arrangements des derniers albums.

Après avoir mis son talent au service des autres, Fred Nardin s’est consacré à l’écriture de Trio [+], un album d’une grâce folle, qu’il présente sur scène ce soir en compagnie de Viktor Nyberg à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie.

Fred Nardin / piano

Viktor Nyberg / contrebasse

Romain Sarron / batterie

Pianiste incontournable de la scène jazz parisienne, Fred Nardin est l’équilibre parfait entre élégance et puissance de jeu !

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 05 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



