Frédéric Mistral, la voix de la Provence Une langue, une œuvre, un héritage (expostion), Espace Maxime MOREAU, Sainte-Maxime
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Maxime MOREAU · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Frédéric Mistral, la voix de la Provence
Une langue, une œuvre, un héritage
(expostion) 18 – 20 septembre Espace Maxime MOREAU Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
ESPACE MAXIME MOREAU.
EXPOSITION MISTRAL LE POÈTE PROVENÇAL
L’Exposition Mistral le poète provençal met en lumière la vie et l’œuvre de Frédéric Mistral au travers de documents recueillis par les archives départementales. Figure emblématique de la culture provençale et lauréat du prix Nobel de littérature en 1904, Frédéric Mistral a acquis une envergure internationale.
Les documents du fonds nouvellement accessibles révèlent la richesse de ses échanges et la dimension exceptionnelle de son œuvre.
Du 16 au 20 septembre de 14 h 30 à 18 h (Entrée libre)
Espace Maxime MOREAU Promenade Simon-Lorière 83 120 SAINTE-MAXIME Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494567713 http://www.sainte-maxime.com Découvrez une oasis culturelle en bord de mer : bienvenue à la salle d’exposition Maxime Moreau, autrefois l’établissement accueillant l’Office de Tourisme, désormais un lieu vibrant où l’art et la communauté se rencontrent harmonieusement.
Nichée dans un emplacement privilégié le long du littoral, notre salle d’exposition offre une escapade artistique idéale pour les promeneurs en quête d’inspiration. Que vous soyez un amateur d’art chevronné ou simplement curieux, vous trouverez ici une expérience enrichissante qui résonne avec votre sensibilité.
Ouverture selon expositions de septembre à juin, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h Parking Aymeric Simon Lorrière
Parking Prince Bertil
Parking du Centre
ESPACE MAXIME MOREAU.
© Office du Tourisme de Sainte-Maxime
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