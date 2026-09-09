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AGENDA · Troyes

Frédérick Sigrist Troyes

mardi 22 septembre 2026 · Troyes

Frédérick Sigrist Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Troyes

Frédérick Sigrist

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Humoriste à la carrière riche en chroniques radio et télé — France Inter notamment, dont il connaît bien les longs couloirs à moquette
Frédérick Sigrist nous parle de la tranche d’âge la plus marquante de sa vie dans son nouveau spectacle 39 45 , l’âge de la déconstruction.
Mais comment se déconstruire si l’on n’a jamais été construit ?
39, c’est le nombre de kilos que Frédérick a perdu.
45, c’est l’âge auquel Frédérick s’est rendu compte qu’il n’était pas encore vieux mais définitivement plus jeune !
39/45, c’est une période de l’histoire de France qui, étonnement, a l’air de manquer à pas mal de monde !

Ah oui, 39/45, c’est aussi le nouveau one man show de Frédérick Sigrist.

une savoureuse acidité TELERAMA
Un regard incisif porté sur notre monde LE MONDE   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Frédérick Sigrist Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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