Informations pratiques

Troyes

Frédérick Sigrist

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 21:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Humoriste à la carrière riche en chroniques radio et télé — France Inter notamment, dont il connaît bien les longs couloirs à moquette

Frédérick Sigrist nous parle de la tranche d’âge la plus marquante de sa vie dans son nouveau spectacle 39 45 , l’âge de la déconstruction.

Mais comment se déconstruire si l’on n’a jamais été construit ?

39, c’est le nombre de kilos que Frédérick a perdu.

45, c’est l’âge auquel Frédérick s’est rendu compte qu’il n’était pas encore vieux mais définitivement plus jeune !

39/45, c’est une période de l’histoire de France qui, étonnement, a l’air de manquer à pas mal de monde !



Ah oui, 39/45, c’est aussi le nouveau one man show de Frédérick Sigrist.



une savoureuse acidité TELERAMA

Un regard incisif porté sur notre monde LE MONDE .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Frédérick Sigrist Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne