Frédérick Sigrist Troyes
mardi 22 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Frédérick Sigrist
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Humoriste à la carrière riche en chroniques radio et télé — France Inter notamment, dont il connaît bien les longs couloirs à moquette
Frédérick Sigrist nous parle de la tranche d’âge la plus marquante de sa vie dans son nouveau spectacle 39 45 , l’âge de la déconstruction.
Mais comment se déconstruire si l’on n’a jamais été construit ?
39, c’est le nombre de kilos que Frédérick a perdu.
45, c’est l’âge auquel Frédérick s’est rendu compte qu’il n’était pas encore vieux mais définitivement plus jeune !
39/45, c’est une période de l’histoire de France qui, étonnement, a l’air de manquer à pas mal de monde !
Ah oui, 39/45, c’est aussi le nouveau one man show de Frédérick Sigrist.
une savoureuse acidité TELERAMA
Un regard incisif porté sur notre monde LE MONDE .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Frédérick Sigrist Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026