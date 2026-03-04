Freedom – Le destin de Shewit, Cinémas du Grütli, Genève

Freedom – Le destin de Shewit 9 et 14 mars Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/freedom-shewits-destiny/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T18:30:00+01:00 – 2026-03-09T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

À treize ans, Shewit fuit seule l’Érythrée. Après trois ans de voyage dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses, elle arrive en Suisse. À Genève, elle espère un nouveau départ et une vie enfin libre. Filmé sur dix ans, le documentaire accompagne Shewit pendant son exil puis dans l’attente interminable d’un permis de séjour. Entre précarité administrative et menace d’expulsion, l’avenir de Shewit reste suspendu aux décisions des autorités suisses.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

DR