Freestyle Playground Centre commercial Quartier Libre Lescar
samedi 26 septembre 2026 · Centre commercial Quartier Libre · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Freestyle Playground
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Breakdance, skate, trottinette, street art et customisation de sneakers… Le temps d’une journée, le centre se transforme en véritable terrain de jeu des cultures urbaines
Breakdance Rotonde
Le breakdance prend possession de la Rotonde !
Le matin, venez vous initier au breakdance et découvrir les bases de cette discipline emblématique.
L’après-midi, place aux battles ! De jeunes danseurs venus des écoles de Pau et des environs s’affronteront lors d’un battle enfants, avant de laisser la place aux pros pour un battle adultes 2 vs 2.
Démonstrations, figures et ambiance garanties !
Customisation de sneakers Espace repos ouest
Découvrez l’univers de Tristan Hombrado, spécialiste de la customisation de sneakers.
Tout au long de la journée, retrouvez également L’Atelier Ambulant pour des ateliers autour du street art dans différents espaces du centre. .
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Freestyle Playground
L’événement Freestyle Playground Lescar a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Pau
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