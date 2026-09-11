Freestyle Playground Centre commercial Quartier Libre Lescar

Informations pratiques

Lescar

Freestyle Playground

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Breakdance, skate, trottinette, street art et customisation de sneakers… Le temps d’une journée, le centre se transforme en véritable terrain de jeu des cultures urbaines

Breakdance Rotonde

Le breakdance prend possession de la Rotonde !

Le matin, venez vous initier au breakdance et découvrir les bases de cette discipline emblématique.

L’après-midi, place aux battles ! De jeunes danseurs venus des écoles de Pau et des environs s’affronteront lors d’un battle enfants, avant de laisser la place aux pros pour un battle adultes 2 vs 2.

Démonstrations, figures et ambiance garanties !

Customisation de sneakers Espace repos ouest

Découvrez l’univers de Tristan Hombrado, spécialiste de la customisation de sneakers.

Tout au long de la journée, retrouvez également L’Atelier Ambulant pour des ateliers autour du street art dans différents espaces du centre. .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Freestyle Playground

L’événement Freestyle Playground Lescar a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Pau