Balade médiévale Place Royale Lescar
samedi 5 septembre 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Balade médiévale
Place Royale Office de tourisme Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du petit chasseur maure . 2000 ans d’histoires vous attendent à Lescar ! .
Place Royale Office de tourisme Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Balade médiévale
L’événement Balade médiévale Lescar a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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