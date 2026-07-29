Visite Ferme Aquaponique Eauzons Lescar

Informations pratiques

Lescar

Visite Ferme Aquaponique

Eauzons 3 Rue des Frères Wright Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

A Lescar, Eauzons vous accueille en visites guidées de 45mn pour découvrir la ferme aquaponique.

Une ferme aquaponique, c’est un élevage de truite en bassin, dont l’eau est ensuite récupérée pour faire pousser des légumes. Ces légumes profitent ainsi des nutriments apportés dans l’eau par les poissons. Au bout de quelques temps, cette eau repart dans le bassin des poissons afin de s’enrichir à nouveau, donc recyclage à l’infini !

L’équipe vous conduira du circuit d’élevage des truites à la ferme de production végétale, pour terminer par le laboratoire de transformation et la boutique où vous trouverez à la vente: truite fraiche ou fumée, salades, aromates, conserves, etc…

Une visite originale et instructive ! .

Eauzons 3 Rue des Frères Wright Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 48 38 87 commercial@eauzons.fr

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English : Visite Ferme Aquaponique

L’événement Visite Ferme Aquaponique Lescar a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau