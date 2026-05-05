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Stages multisports enfants Le P’tit Club Studio One Fitness Lescar

Stages multisports enfants Le P’tit Club Studio One Fitness Lescar

Stages multisports enfants Le P’tit Club Studio One Fitness Lescar lundi 17 août 2026.

Lieu : Studio One Fitness

Adresse : 8 rue benjamin franklin

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 140 140 Tarif de base plein tarif

Lescar

Stages multisports enfants Le P’tit Club

Studio One Fitness 8 rue benjamin franklin Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Les enfants vont pouvoir découvrir une multitude de sport d’une manière ludique grâce aux différents jeux mis en place par les éducateurs de l’équipe d’animation.

Nous accueillons les enfants de 3 ans à 12 ans avec 3 tranches d’âges. Nous serons ouverts de 8h à 18h (garderie de 8h à 10h et de 16h30 à 18h).
Nous vous demandons d’amener le pique-nique pour le midi, une bouteille d’eau ainsi qu’un petit goûter.   .

Studio One Fitness 8 rue benjamin franklin Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 21 57 03 

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English : Stages multisports enfants Le P’tit Club

L’événement Stages multisports enfants Le P’tit Club Lescar a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau

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