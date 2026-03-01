Frelons asiatique Rue Jacques Prévert Trégunc

Frelons asiatique

MJC Le Sterenn Trégunc

18:30:00

20:00:00

2026-03-18

Réunion d’informations sur le protocole de piégeage.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger, de s’informer et d’agir ensemble face au frelon asiatique, afin de protéger nos abeilles et notre biodiversité.

La réunion est gratuite, sans réservation. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95

