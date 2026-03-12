Troc et puces de Saint-Philibert

Saint-Philibert Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Troc et puces annuel de Saint-Philibert, toute la journée en extérieur.

Restauration sur place.

Gratuit -15 ans.

Inscription jusqu’au 14 mai. .

Saint-Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 74 90 22 11

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English : Troc et puces de Saint-Philibert

L’événement Troc et puces de Saint-Philibert Trégunc a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA