Troc et puces de Saint-Philibert Trégunc
Troc et puces de Saint-Philibert Trégunc samedi 16 mai 2026.
Troc et puces de Saint-Philibert
Saint-Philibert Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Troc et puces annuel de Saint-Philibert, toute la journée en extérieur.
Restauration sur place.
Gratuit -15 ans.
Inscription jusqu’au 14 mai. .
Saint-Philibert Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 74 90 22 11
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English : Troc et puces de Saint-Philibert
L’événement Troc et puces de Saint-Philibert Trégunc a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA