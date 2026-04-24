Roulez avec la SNSM Parking du Passeport Trégunc
Roulez avec la SNSM Parking du Passeport Trégunc dimanche 10 mai 2026.
Trégunc
Roulez avec la SNSM
Parking du Passeport 250 Rue du Port Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Journée d’animation moto comprenant une balade le matin (destinée aux motards), et des baptêmes l’après-midi, destinés à tous publics de 8 à 80 ans.
6€ par casque pour la balade du matin, 6 € par personne pour les baptêmes de l’après-midi .
Parking du Passeport 250 Rue du Port Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 88 07 43 54
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English :
L’événement Roulez avec la SNSM Trégunc a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA
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