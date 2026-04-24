Roulez avec la SNSM Parking du Passeport Trégunc

Trégunc

Roulez avec la SNSM

Parking du Passeport 250 Rue du Port Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Journée d’animation moto comprenant une balade le matin (destinée aux motards), et des baptêmes l’après-midi, destinés à tous publics de 8 à 80 ans.

6€ par casque pour la balade du matin, 6 € par personne pour les baptêmes de l’après-midi .

Parking du Passeport 250 Rue du Port Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 88 07 43 54

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English :

L’événement Roulez avec la SNSM Trégunc a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA