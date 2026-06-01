French Quarter | Les Flâneries Musicales Champagne Canard-Duchêne Ludes

Ludes

French Quarter | Les Flâneries Musicales

Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Tout public

French Quarter ! Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver…

Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…), c’est à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique New Orleans .

…Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, l’enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment de pur plaisir… .

Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes 51500 Marne Grand Est

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English : French Quarter | Les Flâneries Musicales

L’événement French Quarter | Les Flâneries Musicales Ludes a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès