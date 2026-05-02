Guipry-Messac

Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes

Le frêne Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les artisanes, paysans, paysannes et habitant.es du village du Frêne à Guipry se mobilisent pour programmer une fête des Cultures Artistiques et Paysannes mêlant:

Artisanat, Théâtre, Contes, Agriculture paysanne, Ateliers artistiques, Balades poney, Vide grenier, DJ Set, Restauration d’ici & d’ailleurs.

Entrée libre, spectacles au chapeau

Bar et restauration sur place toute la journée, règlement en espèces .

Le frêne Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 63 42 68

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English :

L’événement Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-02 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté