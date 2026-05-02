Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes Guipry-Messac
Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes Guipry-Messac dimanche 14 juin 2026.
Guipry-Messac
Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes
Le frêne Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les artisanes, paysans, paysannes et habitant.es du village du Frêne à Guipry se mobilisent pour programmer une fête des Cultures Artistiques et Paysannes mêlant:
Artisanat, Théâtre, Contes, Agriculture paysanne, Ateliers artistiques, Balades poney, Vide grenier, DJ Set, Restauration d’ici & d’ailleurs.
Entrée libre, spectacles au chapeau
Bar et restauration sur place toute la journée, règlement en espèces .
Le frêne Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 63 42 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Frên’éthique Fête des Cultures Artistiques et Paysannes Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-02 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté