Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma ! Guipry-Messac
Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma ! Guipry-Messac jeudi 28 mai 2026.
Guipry-Messac
Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma !
65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Préparez-vous à une soirée pleine de rires avec Paul Mirabel !
Son humour unique, son calme légendaire et ses observations du quotidien font de son spectacle un moment aussi drôle qu’irrésistible
À découvrir prochainement au cinéma sur grand écran !
Pensez à réserver vos places dès maintenant sur alliancecine.fr ou en caisse aux horaires des séances habituels .
65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83
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English :
L’événement Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma ! Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-22 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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