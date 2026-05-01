Guipry-Messac

Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma !

65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Préparez-vous à une soirée pleine de rires avec Paul Mirabel !

Son humour unique, son calme légendaire et ses observations du quotidien font de son spectacle un moment aussi drôle qu’irrésistible

À découvrir prochainement au cinéma sur grand écran !

Pensez à réserver vos places dès maintenant sur alliancecine.fr ou en caisse aux horaires des séances habituels .

65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

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English :

L’événement Paul Mirabel Par amour, le spectacle au cinéma ! Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-22 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté