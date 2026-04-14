Frenzee + Basic Partner, STEREOLUX, Nantes
Frenzee + Basic Partner, STEREOLUX, Nantes mercredi 6 mai 2026.
Frenzee + Basic Partner Mercredi 6 mai, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 12.8€ | Carte Stereolux : 8€ | Abonné·e partenaire : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T20:30:00+02:00 – 2026-05-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T20:30:00+02:00 – 2026-05-06T23:30:00+02:00
Atypique, le trio Frenzee l’est assurément : Composé de trois frères et sœurs, il est originaire d’Australie, mais élevé et basé en Crète ! Il joue un punk féroce et énergique qui devient plus intense encore sur scène. Iels croiseront le fer avec les nantais de Basic Partners, dont les influences irlandaises (Fontaines D.C. en tête) magnifient un post-punk-pop vivace et puissant.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/frenzee-basic-partner-06052026-1830 »}]
Atypique, le trio Frenzee l’est assurément : Composé de trois frères et sœurs, il est originaire d’Australie, mais élevé et basé en Crète ! Il joue un punk féroce et énergique qui devient plus int … Concert Punk
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