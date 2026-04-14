SaminDongRak Quintet + « Cercle des Cultures », Salle Paul Fort Nantes, Nantes

SaminDongRak Quintet + « Cercle des Cultures » Mercredi 6 mai, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:30:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T20:30:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Le festival Printemps coréen : Un rendez-vous privilégié avec la culture coréenne, qui propose chaque année une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière la richesse des cultures traditionnelles et contemporaines du pays du matin calme. Le festival développe une politique de création partagée entre artistes coréens et nantais au travers de résidences et soutiens à la création.

SaminDongRak : SaminDongRak rassemble des artistes bien connus de la scène nantaise. Le groupe, fondé par E Joung Ju, explore l’improvisation et des compositions originales pour Geomungo s’entremêlant à des interprétations contemporaines de Sanjo (suite structurée en plusieurs mouvements). Pour le festival, le trio crée « Voyage Infini » et s’entoure de Hong Hyun-su et de Park So-yeon. La musique devient alors un dialogue vivant, une fusion de sonorités ancestrales et d’une expression contemporaine audacieuse, portées par des percussions qui font écho aux rythmes du patrimoine coréen.

> E Joung Ju : geomungo, chant / Simon Mary : contrebasse / Anne-Laure Bourget : percussions / Hong Hyun-su : chant / Park So-yeon : piano, chant

« Cercle des Cultures » : Le projet « Cercle des cultures » est une création musicale qui fait dialoguer la culture de la danse bretonne (le fest-noz) et celle de la danse traditionnelle coréenne (le Ganggangsullae). Danses fondées sur le cercle, la rotation, le rythme et la convivialité, les musiciens spécialistes de ces chorégraphies jouent alors un folklore imaginaire en mouvement.

> Erwan Hamon : flûtes / Janick Martin : accordéon diatonique / Jang Jae-hyo : chant, percussions / Hyunjung Choi : viole d’amour

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Concert proposé en audiodescription par l’association Tout Terrain !

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}] [{« link »: « https://www.ejoungju.com/samindongrak »}]

Soirée d’ouverture du Printemps coréen Pannonica Printemps coréen

SaminDongRak