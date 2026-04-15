Conte, raconte du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Conte, raconte du monde Mercredi 6 mai, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans avec l’association Arlène.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans avec l’association Arlène.