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Conte, raconte du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Conte, raconte du monde Mercredi 6 mai, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans avec l’association Arlène.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans avec l’association Arlène.

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