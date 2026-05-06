Soirée Médias de Quartier, Libre Usine (La), Nantes
Soirée Médias de Quartier, Libre Usine (La), Nantes mercredi 6 mai 2026.
Soirée Médias de Quartier Mercredi 6 mai, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Pop’ Média, Bela FM et le Malakocktail proposent un événement « Médias de quartier » à Malakoff.
Pour cette cinquième édition, journalistes et habitant·es ont été à la rencontre des gens de Malakoff pour discuter de la solidarité dans le quartier. Installez-vous confortablement, écoutez les témoignages et discutons ensemble du sujet autour d’un pot proposé par le café-restaurant associatif Malakouleur.
18h : pot de bienvenue
18h30 : écoute et échanges
20h : clôture
Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0665619159 »}]
Venez écouter les podcasts réalisés avec les habitant·es sur le thème de la solidarité à Malakoff. Discutons-en ensemble autour d’un pot à la Libre Usine ! médias solidarité
Pop’Média
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