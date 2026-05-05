Soirée Médias de quartier #5, Libre Usine (La), Nantes

Soirée Médias de quartier #5 Mercredi 6 mai, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Écoute de podcasts et discussion

La soirée “Médias de quartier” est l’occasion de partager la parole des habitant·es du quartier Malakoff à travers l’écoute de podcasts. Pour cette 5ème soirée, venez échanger sur les actualités et les actions de solidarité du quartier.

Installez-vous confortablement, écoutez les témoignages et discutons ensemble autour d’un pot proposé par le Malakouleur !

Organisé par Pop’ Média, Bela FM et Malakocktail. Accueilli à la Libre Usine.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

Installez-vous confortablement, écoutez les podcasts réalisés et discutons ensemble autour d’un pot proposé par le Malakouleur ! podcasts discussions

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