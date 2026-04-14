Table ronde sur l’accompagnement face au deuil, 4 rue de la commune, Nantes

Table ronde sur l’accompagnement face au deuil Mercredi 6 mai, 18h00 4 rue de la commune Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Assistez à un temps d’échanges autour du lien entre les morts et les vivants. Les intervenantes partageront leurs regards, leurs expériences et leurs pratiques autour des chemins possibles du deuil, de l’écoute et du soutien. Un temps d’échanges interactifs complètera ces prises de parole.

Table ronde organisée par l’association EKR France et une intervenante qualifiée de la fédération européenne Vivre son deuil

4 rue de la commune 4 rue de la commune à nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/table-ronde-sur-laccompagnement-face-au-deuil »}]

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© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole