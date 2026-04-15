Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes mercredi 6 mai 2026.
Peinture végétale, encres potagères Mercredi 6 mai, 15h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Atelier en partenariat avec l’Accoord et la maison de quartier La Locomotive dans le cadre de la fête du jardin potager de la Halvêque
Un chou, une feuille d’épinard, une betterave rouge, venez découvrir les couleurs qui végètent dans nos plantes et nos légumes.
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-encre-vegetale-encres-potageres »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 47 »}]
Atelier en partenariat avec l’Accoord et la maison de quartier La Locomotive dans le cadre de la fête du jardin potager de la Halvêque
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