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Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : Sur inscription

Peinture végétale, encres potagères Mercredi 6 mai, 15h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Atelier en partenariat avec l’Accoord et la maison de quartier La Locomotive dans le cadre de la fête du jardin potager de la Halvêque
Un chou, une feuille d’épinard, une betterave rouge, venez découvrir les couleurs qui végètent dans nos plantes et nos légumes.

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Atelier en partenariat avec l’Accoord et la maison de quartier La Locomotive dans le cadre de la fête du jardin potager de la Halvêque

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