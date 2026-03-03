Frères d’Irlande Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

Frères d’Irlande

Vendredi 27 mars 2026.

Spectacle à partir de 20h30.

Buvette dès 19h30. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le collectif artistique Allaudien vous propose une soirée Irlandaise.

Standards irlandais et danseuses de claquettes.

Espace François Mitterrand.

Entrée 15€ Buvette dès 19h30. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

The Allaudien artistic collective invites you to an Irish evening.

