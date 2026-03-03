Frères d’Irlande Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch
Frères d’Irlande
Vendredi 27 mars 2026.
Spectacle à partir de 20h30.
Buvette dès 19h30. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Le collectif artistique Allaudien vous propose une soirée Irlandaise.
Standards irlandais et danseuses de claquettes.
Entrée 15€ Buvette dès 19h30. .
Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
The Allaudien artistic collective invites you to an Irish evening.
