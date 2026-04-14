Fresque de la Mobilité, Centre aquatique ALMEO, Moreuil

Fresque de la Mobilité Mardi 5 mai, 18h00 Centre aquatique ALMEO Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:00:00+02:00 – 2026-05-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:00:00+02:00 – 2026-05-05T20:00:00+02:00

Nous vous attendons au centre aquatique ALMEO de Moreuil à 18h le mardi 05 Mai afin de participer à l’atelier Fresque de la Mobilité.

Cet atelier vous invite à explorer, à travers un jeu de cartes et un poster collaboratif, les différents modes de transport utilisés en France, leurs parts respectives et leurs impacts environnementaux. Une occasion idéale pour échanger, apprendre et repenser nos déplacements au quotidien.

L’atelier dure 2h, il est ouvert à toutes et tous, débutants comme initiés.

Sur inscription gratuite et obligatoire : avelo3@grandamienois.com

Si vous avez des besoins particuliers en termes d’accessibilité, vous pouvez me contacter par mail.

Centre aquatique ALMEO Moreuil, rue Maurice Garin Moreuil 80110 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « avelo3@grandamienois.com »}] [{« link »: « mailto:avelo3@grandamienois.com »}]

Venez participer à un atelier ludique et interactif pour découvrir les enjeux de la mobilité durable !

CCALN