Fresque de la Mobilité, Médiathèque Le Zèbre, Albert

Fresque de la Mobilité Jeudi 21 mai, 18h00 Médiathèque Le Zèbre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Nous vous attendons à la Médiathèque Le Zèbre d’Albert à 18h le jeudi 21 mai afin de participer à l’atelier Fresque de la Mobilité.

Cet atelier vous invite à explorer, à travers un jeu de cartes et un poster collaboratif, les différents modes de transport utilisés en France, leurs parts respectives et leurs impacts environnementaux. Une occasion idéale pour échanger, apprendre et repenser nos déplacements au quotidien.

L’atelier dure 2h, il est ouvert à toutes et tous, débutants comme initiés. +16ans.

Sur inscription gratuite et obligatoire : avelo3@grandamienois.com

Si vous avez des besoins particuliers en termes d’accessibilité, vous pouvez me contacter par mail.

Médiathèque Le Zèbre 7 avenue de la République – 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « avelo3@grandamienois.com »}] [{« link »: « mailto:avelo3@grandamienois.com »}]

Venez participer à un atelier ludique et interactif pour découvrir les enjeux de la mobilité durable !

Les Shifters