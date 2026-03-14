Fresque du climat Lussat
Fresque du climat Lussat samedi 14 novembre 2026.
Fresque du climat
Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Atelier coopératif et ludique, appropriez vous le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques. Repartez motivés et outillés pour agir à votre échelle ! .
Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60
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English : Fresque du climat
L’événement Fresque du climat Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme