Fresque du climat

Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Atelier coopératif et ludique, appropriez vous le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques. Repartez motivés et outillés pour agir à votre échelle ! .

Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

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English : Fresque du climat

L’événement Fresque du climat Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme