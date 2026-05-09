Fresque sur les vitres de la médiathèque Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Fresque sur les vitres de la médiathèque

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

FRESQUE VITRES DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Vos pieds vous emmèneront là où est votre cœur

Après Nelly Garreau en 2023, Nina Faustine en 2024 et Jérôme Capso illustration en 2025, la médiathèque municipale a confié la réalisation de sa traditionnelle fresque dessinée sur sa vitrine à l’artiste plasticien muraliste rennais Roud .

L’artiste Olivier Roudaut, et Elise étudiante en licence arts plastiques, ont investit les vitres de la médiathèque municipale de hashtag#batzsurmer pour une fresque réalisée au posca blanc, tout en lumière et transparence.

Sa création reprend les grands symboles et sites patrimoniaux de la Petite Cité de Caractère les cabines de plage du port Saint-Michel, l’église et la tour Saint-Guénolé, les marais salants… Une œuvre aux influences arts déco et à la culture bretonne, pour un hommage au mouvement Seiz Breur et à Batz-sur-Mer, son patrimoine, sa culture paludière et son environnement naturel préservé.

À découvrir jusqu’à la fin de l’été 2026 !

ROUD

Olivier Roudaut, artiste muraliste et illustrateur rennais propose un univers singulier, coloré, décalé et graphique. Attiré par la culture street art dès son enfance, il a par la suite développé son style à travers ses expériences, rencontres et ses études dans le domaine de l’art.

Son site internet https://roud.fr/

Ses réseaux sociaux Facebook et Instagram www.instagram.com/roud_off/ .

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Fresque sur les vitres de la médiathèque Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44