Frida Notre-Dame-d’Oé

Frida

Rue de Fizes, Rond-point de la Chassetière Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire

Tarif : 17 EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

À partir d’un montage inédit de textes de Frida Kahlo, deux comédiennes mêlent poésie et danse pour nous entrainer dans l’univers foisonnant et tourmenté de cette artiste inclassable.

Peut-on inventer des verbes, je te cièle .

Dans la continuité des précédents spectacles de la compagnie La Course Folle, explorant la puissance de la création féminine, la metteuse en scène Laurence Cordier signe un spectacle qui célèbre la richesse poétique d’une femme artiste qui a intimement liée sa vie et son œuvre. Frida ou l’art du dédoublement, comment réinventer la vie à partir de ce qui est. 17 .

Rue de Fizes, Rond-point de la Chassetière Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Based on an original montage of texts by Frida Kahlo, two actresses combine poetry and dance to draw us into the rich, tormented world of this unclassifiable artist.

