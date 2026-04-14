FRIDAY NIGHT AU TOMBOLO « Blaff de poisson » 5ème Édition, Sainte-Marie, Sainte-Marie
FRIDAY NIGHT AU TOMBOLO « Blaff de poisson » 5ème Édition, Sainte-Marie, Sainte-Marie samedi 18 avril 2026.
FRIDAY NIGHT AU TOMBOLO « Blaff de poisson » 5ème Édition Vendredi 17 avril, 18h00 Sainte-Marie Martinique
Infos : 0596 69 55 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00
Fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00
2 zones – 2 ambiances :
Zone 1 – “North Beach” (19h15 > 22h15)
Zone 2 – “Maxoun” (18h15 > minuit)
Au programme :
Rue piétonne
Espaces snacking
Artisans locaux
Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
La Ville de Sainte-Marie vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle entre mer, musique et saveurs locales
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