FRIDAY NIGHT AU TOMBOLO « Blaff de poisson » 5ème Édition Vendredi 17 avril, 18h00 Sainte-Marie Martinique

Infos : 0596 69 55 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00 – 2026-04-18T05:59:00+02:00

2 zones – 2 ambiances :

Zone 1 – “North Beach” (19h15 > 22h15)

Zone 2 – “Maxoun” (18h15 > minuit)

Au programme :

Rue piétonne

Espaces snacking

Artisans locaux

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

La Ville de Sainte-Marie vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle entre mer, musique et saveurs locales