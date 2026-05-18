Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes
Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 09:45 – 12:15
Gratuit : oui Pièces entre 0.50€ à 5€ Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Venez chiner les mercredis (selon planning) et les vendredis. Dépôt des dons de vêtement les jeudis matin (un tri est effectué avec l’équipe du centre socioculturel) Les vêtements mis en vente sont lavés et réparés
Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146
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