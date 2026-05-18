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Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel des Bourderies

Adresse : 2A Rue de Saint Brévin

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 09:45

Tarif : Pièces entre 0.50€ à 5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 09:45 – 12:15
Gratuit : oui Pièces entre 0.50€ à 5€ Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Venez chiner les mercredis (selon planning) et les vendredis. Dépôt des dons de vêtement les jeudis matin (un tri est effectué avec l’équipe du centre socioculturel) Les vêtements mis en vente sont lavés et réparés

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146


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