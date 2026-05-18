Friperie solidaire des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 09:45 – 12:15

Gratuit : oui Pièces entre 0.50€ à 5€ Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez chiner les mercredis (selon planning) et les vendredis. Dépôt des dons de vêtement les jeudis matin (un tri est effectué avec l’équipe du centre socioculturel) Les vêtements mis en vente sont lavés et réparés

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 0240464146



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