Mouret

Frites et Théâtre Tout travail mérite sa laisse

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Tout travail mérite sa laisse

par les Mots de Jo

Conférence poétique + Slam

Repli à la Chaloupe à Marcillac en cas de mauvais temps ⛈️

Une conférence pédagogique et poétique qui questionne le travail et ses dérives. Partant de ses propres expériences, de vendeur de burgers à journaliste people en passant par prof de ping-pong et maintenant poète, Mojo détricote pas à pas ce concept qui nous occupe au quotidien.

On peut, sans trop d’hésitation, affirmer que le travail est au centre de nos vies. 67.000 heures dans une existence, pas moins de 10% de celle-ci ! Sans compter les études pour y arriver et puis toutes les heures de recherches pour le trouver, celles pour s’y rendre ou encore pour s’en soigner. Bref, ça pèse comme on dit !

Et on ne vous apprend rien non plus en vous disant que ce travail est loin de faire l’unanimité.

Fort de ces constats pas franchement neufs, Mojo est parti explorer ce vaste et complexe sujet. Passant en revue ses propres expériences, de vendeur de burgers chez McDo à journaliste people en passant par prof de ping-pong et maintenant poète, il détricote pas à pas cette pelote où les concepts s’entremêlent. .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie

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English :

All work deserves its leash

by Les Mots de Jo

Poetic conference + Slam

Fallback to La Chaloupe in Marcillac in case of bad weather?

L’événement Frites et Théâtre Tout travail mérite sa laisse Mouret a été mis à jour le 2026-04-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)