Fromagerie Marcel Petite – Fort Saint-Antoine, Fromagerie Marcel Petite, Saint-Antoine

Fromagerie Marcel Petite – Fort Saint-Antoine 5 – 7 juin Fromagerie Marcel Petite Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

En 1966, Marcel Petite se lance dans l’aventure fromagère en transformant un ancien fort militaire en cave d’affinage pour le Comté. Aujourd’hui, avec 60 ans d’expérience, les caves du Fort Saint-Antoine, à 1 100 mètres d’altitude, continuent de sublimer le Comté, grâce à des méthodes artisanales et à des partenariats avec 35 fruitières locales. Découvrez ce lieu unique où 100 000 meules vieillissent lentement, pour une expérience sensorielle inoubliable !

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Aujourd’hui, avec 60 ans d’expérience, les caves du Fort Saint-Antoine, à 1 100 mètres d’altitude, continuent de sublimer le Comté Comté fromage