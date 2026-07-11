FROUZINS FAIT SA RENTREE Frouzins
samedi 5 septembre 2026 · Frouzins
Informations pratiques
Frouzins
FROUZINS FAIT SA RENTREE
PARC SAINT-GERNIER Frouzins Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La Ville de Frouzins est heureuse d’inviter les familles
frouzinoises à partager une après-midi récréative et conviviale.
Pour s’informer des services présents sur la ville et découvrir l’offre associative. .
PARC SAINT-GERNIER Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 06 50 communication@mairie-frouzins.fr
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English :
The City of Frouzins is pleased to invite families
from Frouzins to enjoy a fun and friendly afternoon of creative activities.
L’événement FROUZINS FAIT SA RENTREE Frouzins a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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