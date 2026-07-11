Informations pratiques

Frouzins

FROUZINS FAIT SA RENTREE

PARC SAINT-GERNIER Frouzins Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La Ville de Frouzins est heureuse d’inviter les familles

frouzinoises à partager une après-midi récréative et conviviale.

Pour s’informer des services présents sur la ville et découvrir l’offre associative. .

PARC SAINT-GERNIER Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 06 50 communication@mairie-frouzins.fr

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English :

The City of Frouzins is pleased to invite families

from Frouzins to enjoy a fun and friendly afternoon of creative activities.

L’événement FROUZINS FAIT SA RENTREE Frouzins a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE