UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Frouzins

OCTOBRE ROSE Frouzins

jeudi 8 octobre 2026 · Frouzins

OCTOBRE ROSE Frouzins

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
OCTOBRE ROSE
Ville
31270 Frouzins
Département
Haute-Garonne
Tarif

Frouzins

OCTOBRE ROSE

OCTOBRE ROSE Frouzins Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-08

Venez participer à des animations à l’occasion du mois d’octobre rose.
Dictée rose Loto rose Marche rose kermesse rose soirée rose   .

OCTOBRE ROSE Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 97 69 67  avec31270@outlook.fr

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English :

Come join us for %E0 the events %E0 taking place during Pink October.

L’événement OCTOBRE ROSE Frouzins a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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