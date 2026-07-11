AGENDA · Frouzins
OCTOBRE ROSE Frouzins
jeudi 8 octobre 2026 · Frouzins
Informations pratiques
Frouzins
OCTOBRE ROSE
OCTOBRE ROSE Frouzins Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-08
Venez participer à des animations à l’occasion du mois d’octobre rose.
Dictée rose Loto rose Marche rose kermesse rose soirée rose .
OCTOBRE ROSE Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 97 69 67 avec31270@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for %E0 the events %E0 taking place during Pink October.
L’événement OCTOBRE ROSE Frouzins a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Frouzins (Haute-Garonne)
- Café Bricol’ de FIC (Frouzins), La Grange, Frouzins 1 août 2026
- FROUZINS FAIT SA RENTREE Frouzins 5 septembre 2026